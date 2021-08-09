【旅奇傳媒/編輯部報導】持續發展台灣地方旅遊與產官學多方串遊，由大鵬灣國家風景區管理處與屏東縣政府合作的「屏東觀光圈」於2020年12月成立以來，積極盤點及串接屏東在地特色「珍珠」店家，將屏東在地富含鮮豔色彩的業者，以數位及創意行銷的方式帶給中北部及國際消費者。

▲觀看創意成果發表，還有機會帶走伴手禮福袋。 圖：大鵬灣國家風景區管理處╱提供

經過七個月的努力，將於8月9日上午10時30分於大鵬灣官方YouTube頻道發表，還可以參加抽獎活動，有機會將Apple watch和「屏安在家」防疫購精選伴手禮福袋帶回家，歡迎各界觀光夥伴們一同共襄盛舉。

「屏東觀光圈」自去年12月10日成立以來，秉持著「行銷先行，輔導並進」的創新思維吸引屏東在地觀光業者的關注，而透過資源盤點，從超過600間食、宿、遊、購、行各個觀光類別業者中精選出200多家「珍珠」，進行資源整合串連。

此外，針對個別業者的需求投入數位幫手協助數位轉型及優化，並積極與各電商平台簽訂MOU，整合規劃多達上百條體驗遊程、協助在地店家資訊整合及進行多國語言翻譯，為國境開放作準備，讓觀光真正從「在地」帶入「國際」，讓旅人跟著「屏東觀光圈」一起開箱艷色屏東！

此次成果展以「旅遊智能幫手」形式概念，將屏東好吃、好玩、好買，帶給參與線上成果展的參加者。成果展也了邀請屏東縣政府交通旅遊處的黃國維處長分享對於「屏東觀光圈」及未來疫後觀光的期許外，亦邀請旅遊資訊整合服務iMarts愛碼市智能科技、全球多元旅宿平台Airbnb、台灣線上旅遊公司ezTravel易遊網、全球訂房比價平台ＨotelsCombined 以及屏東在地公協會理事長線上分享合作成果，展現「屏東觀光圈」夥伴的地方生活故事與觀光產業魅力。

「Follow Me to Pingtung｜智能幫手，神遊屏東」線上成果展

直播時間：8月9日上午10時30分

直播平台：大鵬灣官方YouTube頻道

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）