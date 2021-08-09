受到本土新冠肺炎疫情大爆發影響，超商雙雄統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)全家便利商店第2季及上半年獲利均遜於去年同期，不過，隨著防疫警戒鬆綁，統一超及全家均預期，下半年業績動能可期。

5月中旬本土新冠肺炎疫情爆發，受到停課、居家辦公、熟食區停售、座位區關閉、戶外戴口罩禁飲食的防疫政策影響下，便利商店本業的來客人流首當其衝，拖累統一超及全家第2季及上半年業績；其中統一超今年第2季合併營收為635.93億元，年成長3.42%，營業毛利為211.3億元，單季合併毛利率為33.23%，稅後盈餘為17.68億元，單季每股盈餘為1.7元；累計上半年合併營收為1286.47億元，較去年同期成長3.3%，營業毛利為433.12億元，合併毛利率為33.67%，稅後盈餘約49.19億元，較去年同期減少12.01%，歸屬於母公司稅後淨利約44.78億元，較去年同期減少12.05%，每股盈餘為4.31元。

全家第2季合併營收為205億元，稅後淨利3.7億元，歸屬母公司淨利3.5億元，年減41.7%。累計上半年合併營收413.4億元，年增1.1%，稅後盈餘7.13億元，年減23.5%，歸屬母公司淨利6.7億元，年減24.5%，每股盈餘3.01元，較去年同期略減0.98元。

全家表示，雖然第1季獲利有兩位數的成長，截至5月中因Covid-19全國實施三級警戒之前，整體績效皆與既定事業計畫相符，但第2季後半受到防疫政策影響，便利商店本業的來客人流首當其衝，被迫暫停營業的店數最高曾達89家。轉投資中以支援本業為主的全台物流，同受影響，全家國際餐飲中的大戶屋日式定食餐廳因多位於百貨商場中，亦難擋疫情衝擊，致上半年整體獲利不盡理想。

雖然整體營運受疫情短期因素干擾，全家便利商店重大投資仍依既有事業計畫穩健進行；上半年展店依目標達成，共新開143間店；擴大會員點支生態圈，轉投資專營電子支付機構－「全盈支付」之業務許可，6月業已獲金管會核准通過，預計第4季開業；瞄準冷凍自煮商機，購入新竹土地以興建第四鮮食廠；因應長遠展店計畫和搶佔電商經濟，北三瑞芳物流中心上半年正式稼動，並持續建設新台中及擴建花蓮物流廠。以上皆可望蓄積未來成長動能。

展望第3季，統一超表示，7-ELEVEN會員服務平台持續優化經營，整合三大外送品牌，首創外送業者入口平台「OPEN送」，全新智能團購平台「i划算」服務，打造全台最大、最便利的O2O熟客生態圈；更攜手foodomo與知名飯店、餐廳首創雲端餐廳「i美食」；門市與「i預購」平台陸續推出差異化新品，並掌握中元、中秋節令商機等，持續架構被消費者依賴的服務平台，推出不同的生活提案滿足消費者各式需求，下半年營運動能樂觀可期。

全家表示，對應實體虛擬兩棲消費的疫後新常態，將持續優化會員app、社群電商「全+1行動購」等線上購物渠道的顧客體驗，強化EC電商物流在速度與多溫層的服務。進入高溫暑假，將陸續推出各式消暑商品輕食與飲料啤酒聯促，輔以中元、中秋等節慶商機及政府振興方案，皆有助業績向上。