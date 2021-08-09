疫情之下不敢內用，到超市、賣場買罐頭回家配飯吃，成了便宜又方便的好選擇，有網友就好奇，到底台灣罐頭界霸主是誰？引起大家熱烈討論，其中海底雞、鯖魚罐頭、鰻魚罐頭受最多人喜愛，最後海底雞更贏過鯖魚罐頭，成了網友心中罐頭界第一名，「絕對是海底雞」、「海底雞跟土豆麵筋都好正點」。

一名網友在PTT發文指出，台灣罐頭種類眾多，不僅是風災必備食物，也是家庭主婦的晚餐救急法寶、懶人的救星，究竟這麼多口味中，「有沒有罐頭中霸主是哪款的八卦？」文一PO出後，最多人留言非海底雞莫屬，「海底雞」、「那個紅黃色鯖魚罐頭、海底雞、筍乾」、「紅鷹牌海底雞」、「海底雞跟土豆麵筋都好正點」、「海底雞，現在是不是沒有辣味的了？」

除了海底雞外，鯖魚、鰻魚罐頭也是大家的最愛，「老人釣魚的那個」、「鯖魚罐頭搭配泡麵」、「蒲燒鰻，別問了」、「紅燒鰻魚」、「同榮啊」、「一個老人圖標的紅燒鰻」。

此外也有人留言「懷念以前的麻婆豆腐罐頭」、「土豆麵筋好吃」、「剝皮辣椒、韓式泡菜、甜酒豆腐乳、花生麵筋、青葉麵筋」、「國軍牛、豬罐頭我覺得超好吃」。