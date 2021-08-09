因疫情關係，今年新北市各公立幼兒園停辦暑期課後留園，新北市教育局顧及學前集中式特教班特教生，無法到校學習及接受早療課程的復健，因此致贈學習箱，讓學前階段的特教孩子在家也能運用教材教具學習成長。

教育局表示，學習箱內容包含大積木-發展手眼協調及訓練小肌肉的能力，著色本和蠟筆-練習專注力，穿線卡-練習控制手部小肌肉的能力，黏土-提供視覺及觸覺的刺激，蛋沙鈴及手搖鈴-刺激聽覺與視覺感官，練習追視能力，目的在於讓孩子利用學習箱內所提供的教材教具，可以在家開心玩、安心學、放心練，除可充分發展孩子身心潛能外，家長也能透過學習箱內的說明，帶領孩子在遊戲中學習並增進親子互動。

中和國小附設幼兒園集中式特教班特生歐弟（化名）媽媽表示，5月開始因為疫情讓孩子都停課了，不只學校停課，連同課後醫療院所的復健之路也被迫暫停，孩子跟早療及學習的連結停擺了，家長一時之間無所適從，無力感油然而生。

歐弟媽說，教育局送來學習箱這份禮物，對家長來說，無疑是雪中送炭，透過學習箱裡的教具和說明，讓孩子在家一樣可以繼續練習及培養各項能力，看到孩子一路以來點點滴滴的進步，真的相當感動。