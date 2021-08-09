桃園9日啟動防疫旅館新制，在6家大型防疫旅館設置採檢站，減少入境隔離期滿民眾到醫院採檢的移動風險，市長鄭文燦說，桃園26家防疫旅館，有6成是外縣市或外籍旅客，入住率超過7成，還有增加的需求，他也以南京祿口機場失守成大陸Delta擴散破口為例，希望機場持續提高防疫等級，包括建立PCR檢驗能量、機場從業人員雲端健康監測等，全力防堵Delta病毒。

「屏東只有一個Delta入境個案，桃園是每天要面對Delta病毒都可能進來的風險！」鄭文燦說，Delta病毒7月20日從南京祿口國際機場入侵後，開始有蔓延的現象，目前入境確診個案基因定序大部分是Delta病毒，所以國境一定要保護好，桃園是國境到社區的第二道防線更要守住，包括防疫計程車、防疫旅館、集中檢疫所和醫院4大防線，目前533輛防疫計程車都打了疫苗，除了個人防護裝備到位，也要把握單趟清消的原則。

鄭文燦也提到，9日起桃園也啟動提高防疫等級的新制，安排醫護人員到6個大型防疫旅館入館採檢，避免入境民眾隔離期滿還得搭防疫計程車到醫院採檢，減少移動風險，工務局也提供採檢屏風，保護採檢人員的安全，務必讓民眾一個採完再換一個，保持距離，避免接觸風險。

鄭文燦指出，中央7月2日啟動入境普篩、期中快篩、期滿二採、隔離14天的國境防疫4大對策後，目前入境旅客全都要住檢疫所跟防疫旅館，桃園26家防疫旅館、3200間房間入住率已經超過7成，預料還會提高，只要國境防疫4大對策沒有改變，桃園還會再增加防疫旅館數量。

鄭文燦說，桃園防疫旅館入住旅客桃園人跟非桃園人的比例大概是4比6，有6成是外縣市跟外籍人士，但該做的服務一項都不能少，包括關懷包、第十天的居家快篩的提醒、還有期滿前第13天要做PCR等，務必把隔離期滿二採處理完善。

鄭文燦表示，桃園從去年2月到現在，都採取14天隔離二採的政策，也篩檢出很多確診個案，這些個案可能CT值都超過30，比較不具傳染力，但這是嚴謹防疫的原則，他提到機場目前採取唾液快速PCR政策，但應該建立入境一採PCR的檢驗能量，畢竟檢體若都送到醫院實驗室檢驗會比較麻煩，人的檢疫應該比照動植物入境檢疫，動線如果不夠要增加動線。

鄭文燦也認為機場疫苗覆蓋率要盡量到達百分之百，機場從業人員的健康監測也應該比照醫院或者是防疫旅館，採用雲端監測的方式，每天都要自我健康管理，守住機場的第一線，他將向中央流行疫情指揮中心持續反映，強調機場端一定要徹底保護好，嚴格執行各種防疫對策，機場端到桃園社區端也要守護好，避免社區有任何風險，阻絕境外。