性感網紅蕾菈（Lyla）是人氣YouTube團體「反骨男孩」成員之一，阿拉伯和台灣的混血臉蛋激似鄧紫棋，加上敢講兩性話題聲名大噪。昨（8日 ）是父親節，她公開爸爸親外孫女的照片，引起大批網友熱烈討論。

蕾菈8日在社群平台PO文寫道：「Father’s Day Are u happy?（父親節你快樂嗎？）」同時放上一張照片，蕾菈的阿拉伯籍爸爸邊抱邊親吻外孫女「蝶蝶」，畫面十分溫馨有愛，這也是蕾菈難得曝光父親的真實長相。值得一提的是，由於照片中的蕾菈爸沒有明顯老態，加上蕾菈跟愛女蝶蝶長得很像，不少網友都誤以為這是蕾菈小時候拍的，她趕緊解釋：「這是蝶蝶不是我！」

有一名網友祝蕾菈爸爸父親節快樂，並詢問他的身體狀況有無好轉，蕾菈回：「還是老樣子」，原來爸爸因是老菸槍，腦幹中風插上鼻胃管，不慎被倒流的痰噎到，腦部缺氧數分鐘，雖然即時搶救回來，還是變成植物人，醫生通知家屬要有心理準備，爸爸可能不會再清醒，蕾菈難過的表示，因爸爸是個保守的人，父女倆曾因拍片尺度起口角甚至冷戰半年，想不到再度回到家就看到爸爸在病床上的模樣，蕾菈為此後悔不已，哽咽地說：「我甚至連『對不起，我愛你』這6個字、這麼簡單的話都說不出口，就算說出口了他也聽不到，就算他聽到了，他也醒不過來跟你說聲沒關係，你知道這是一件有多後悔的事情嗎？」一席肺腑之言讓人心疼。