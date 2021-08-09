傳中國大陸正考慮對出口的熱軋鋼捲等鋼材，課徵出口關稅的消息未斷；隨著俄羅斯、中國大陸都將抑制鋼品出口，業界預期使得全球鋼鐵供應吃緊的情況更為嚴峻，可望支撐鋼價。中鋼(2002)今早股價走揚，鋼鐵股多數上漲，扮演撐盤要角。

大陸繼取消熱軋與泛冷軋鋼品13%出口退稅後，為環保限產與抑制鋼品出口，傳出將再出招，擬加收鋼品出口關稅10～25%，預計最快9月底前施行。中鋼董事長翁朝棟表示，目前除俄羅斯和越南相繼限制鋼品出口外，若大陸再增加出口關稅，勢必影響全球鋼材供需，造成市場供不應求，鋼價將是「易漲難跌」，高鋼價時代來臨。

中國大陸為抑制鋼品出口，原本已在今年5月起取消包括熱軋底材在內的鋼鐵出口退稅，使得出口價相對提高，令海外買家縮手，少了大陸鋼鐵料源，全球鋼價第二季漲勢加大。

外電報導，中國大陸正進一步考慮，將第3季對出口的熱軋鋼捲等鋼材，課徵出口關稅，目前討論的稅率介於10%-25%，以平抑中國國內鋼價、限制國內產量。

先前，俄羅斯傳出8月針對鋼鐵出口加稅，如今加上中國大陸正考慮對出口的熱軋鋼捲等鋼材，課徵出口關稅，使得兩大鋼品出口國的外銷鋼品減少，將導致全球鋼鐵供應吃緊的情況更為劇烈，加上後疫情時代，全球需求提升，有望進一步推升鋼價。

中鋼7月及8月單月盤均為平盤，定調第三季穩定，第四季旺季強勁。中鋼第三季的季盤仍漲了4.1%，單季營收及獲利將比第二季再創新高。

中鋼第二季財報亮麗，單季稅後淨利157.14億元、季增74.1%，EPS 1.02元；累計上半年稅後淨利247.4億元，較去年同期由虧轉盈，EPS 1.60元。展望下半年，中鋼持續看好鋼市榮景延續、公司營運可望穩健成長。

上半年鋼市暢旺以及鋼價逐月逐季上揚，中鋼上半年營運交出同期新高的成績，中下游也全都獲利亮麗，今早中鴻(2014)、盛餘(2029)、燁輝(2023)、新光鋼(2031)等股價均相對抗跌。