IC載板廠景碩(3189)公布2021年7月自結合併營收31.17億元，較6月31.18億元微減0.02％、仍較去年同期23.61億元成長達32.02％，改寫歷史次高。累計前7月合併營收190.69億元，較去年同期150.4億元成長達26.79％，續創同期新高。

景碩股價7月底觸及215元新高，隨後漲多急跌回測166元，近日於179.5～184.5元區間高檔盤整。今（9）日開低後於盤下震盪，一度翻紅小漲0.83％，惟隨後再度翻黑下跌1.93％至178元，早盤維持逾1％跌幅。不過，三大法人上周偏多操作，合計仍買超4571張。

景碩受惠ABF載板需求暢旺及BT載板需求轉強，第二季歸屬母公司稅後淨利8.52億元，季增達2.3倍、年增近2.65倍，每股盈餘（EPS）1.89元，雙創近5年半高點。上半年歸屬母公司稅後淨利11.11億元、年增達2.55倍，每股盈餘2.47元，亦雙創近5年同期高點。

投顧法人認為，景碩3～6月營收連4月改寫新高，7月營收大致持平6月，表現略低於預期，以第三季營收季增高個位數百分比、挑戰達雙位數目標推估，目前季營收達成率略低於預期，但仍看好下半年毛利率可望持續改善，帶動全年營收繳出雙位數成長。

展望後市，景碩認為全球AI及5G應用將在未來3年快速成長，驅動ABF載板及BT載板需求，將積極擴充ABF載板產能，搭配記憶體用超薄載板、系統級封裝（SiP）模組及天線封裝（AiP）需求，適度擴充BT載板產能，以因應5G及智聯網（AIoT）中長期需求。

投顧法人指出，景碩今年ABF載板產能估擴增30％、BT載板產能估增10％，且ABF載板產能規畫2022、2023年各再擴增40％、30％，由於產能長期隨著新客戶增加，認為實質需求推升產能擴增較為明確。

隨著下半年BT載板在旺季需求帶動下稼動率滿載，投顧法人看好BT載板進入漲價循環周期，將使景碩營運動能及毛利率結構轉佳，帶動獲利成長，預估今年獲利有望挑戰近6年高點，給予「買進」評等、目標價自200元調升至225元。景碩不評論法人評估數據。