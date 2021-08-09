台灣世界羽球球后戴資穎在東京奧運羽球女單摘下銀牌，前體委會主委戴遐齡在臉書上連署要戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運，被網友轟搞情緒勒索、不尊重個人意願。戴遐齡今天解釋，只是希望透過按讚方式支持戴資穎，是否參賽仍尊重戴資穎個人意願。

戴遐齡表示，她會發文的原因是因為戴資穎是他們台北市立大學的學生，所以很多師生都很關心她，他才會用臉書的方式去支持鼓勵戴資穎。「其實沒有連署的動作」，講連署可能讓大家誤會了，只是希望有同樣想法的人用按讚一起支持戴資穎，動機很單純。

戴遐齡指出，戴資穎是台灣有史以來，在世界排名能維持這麼長的唯一一位，是國家國寶了，以她在運動上的成就不容易，所以才以鼓勵心態希望他參加巴黎奧運，且她願意參賽的話，對台灣羽球發展有激勵作用，更多人會支持羽球，「沒所謂情緒勒索」，只是希望透過這樣鼓勵他。

戴遐齡強調，至於戴資穎要不要參賽絕對尊重他個人決定，網友想支持就按讚，不想支持或是有不同看法也尊重。