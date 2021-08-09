受到Delta變種病毒入侵與疫苗接種率偏低的影響，東南亞各國的新冠疫情仍相當嚴重，導致橡膠手套、半導體及汽車等製造業面臨打擊，該地區高達3兆美元的產值將受到嚴重影響。

路透社報導，由於整個東南亞地區約6億人口的疫苗接種速度緩慢，導致Delta變種病毒持續肆虐該地區，各國政府紛紛實施嚴格的封鎖措施，以避免疫情擴散，不過這也產生嚴重的經濟衝擊，製造業受創尤其嚴重。

德國晶片製造商英飛凌就表示，馬來西亞工廠因疫情關閉，已經造成數千萬美元的損失。馬來西亞德國工商會執行長Daniel Bernbeck也說，「馬來西亞嚴格的檢疫措施已讓晶片製造商等高端供應商難以提供相關技術與服務。」

此外，亞洲第4大汽車出口國泰國也受到疫情影響，豐田汽車在7月份就因零件短缺暫停旗下3個工廠的生產線。生產全球約67%橡膠手套的馬來西亞有許多廠商被迫在6、7月停工已抑制疫情。

匯豐銀行不具名經濟學家表示，「印尼、越南、泰國及菲律賓的低接種率，以及疫苗效力的不確定性，讓這些國家的經濟處在危險之中，當疫情遲遲未趨緩，限制措施將持續進行，對經濟復甦產生壓力。」

投資服務公司Moody's則提醒，疫情產生的風險對於東南亞地區而言，不只存在於生產線中，對於未來的經濟影響也相當深遠，「這些經濟體屬於中低收入地區，沉重的債務負擔將限制政府對抗疫情的財政能力，進而導致社會風險提高。」