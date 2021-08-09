台北市3日起開放餐廳內用，隨即遇上父親節假期，餐飲業重新出發，台北市副市長黃珊珊坦言，這一周來每天都是戰戰兢兢，尤其萬華，在這場疫災中受傷甚深，而如今萬華要洗脫汙名，不再是疫情熱區，她並向大家喊話「萬華其實很安全」「可以來逛逛」。

全國三級警戒長達2個多月，雖7月27日起已降為二級，但不少民眾已改變生活習慣，選擇在家煮飯。黃珊珊今（9）日在臉書分享這幾天到各商圈與市場探訪，有餐廳老闆說，其實他們也很兩難，因為開放內用客人還是很少，大家還是會怕；而開放後因為要梅花座，沒有幾個座位可以用，還不如只做外送，可以省下冷氣與內場人力的經費。對此，黃珊珊表示，聽起來真的很辛苦，開與不開都是很困難的選擇。

昨天黃珊珊到西門町美觀園日本料理吃午餐，也特地去謝謝老闆在疫情期間，送給聯合醫院篩檢站醫護人員很多很多便當。老闆透露，疫情時生意只剩兩成外送，開放內用可能會好一點點，但西門町的人潮不知道何時才會回來。

萬華受疫情重創，人潮變少。（資料照／張鎧乙攝）

黃珊珊坦言，這場疫災萬華受傷甚深，今年五月到七月，每次到萬華經過西門町，就像個死城，毫無生氣，大多拉下鐵門、沒有年輕人、沒有觀光客，但現在慢慢復原，萬華要洗脫汙名，因為現在萬華不再是疫情熱區了；而怎樣讓大家重新拾回對萬華的信心，還需要更多的努力。

直興市場、西寧市場也是萬華很重要的兩個市場，黃珊珊提到，其中西寧市場的老闆很驕傲地告訴她，西寧市場防疫做得非常徹底，沒有一個攤商染疫，是少數沒有確診攤販的公有市場，但是一樣在萬華區，客人也都不敢上門，專業做音響的老師傅們更是辛苦，三個月來幾乎沒有客人。

因為五到七月的疫情大爆發，黃珊珊說，市府的災害準備金用在防疫（專責防疫旅館、篩檢站、醫護人員費用等）都已用罄了，現在也正在規劃第二波的紓困與振興方案，八月底送追加預算到議會爭取支持，年底前希望能讓各行各業穩步向前。最後她也喊話，大家辛苦了，並強調萬華其實很安全，直興市場、西寧市場、西門町可以來逛逛。