先前傳出杜蘭特將跟籃網完成4年1.98億美元(約台幣55億)續約，9日籃網正式官方確認，籃網老闆蔡崇信也發表聲明，「我們知道他是怎樣的人，杜蘭特將在布魯克林建立他的偉業，成為歷史上最偉大球星之一，我很興奮代表所有人見證他續留這裡好幾年。」

儘管遭逢腳跟阿基里斯腱撕裂重傷，讓杜蘭特缺席了2019-20年球季，卻在上季強勢回歸，不僅場均26.9分、7.1籃板及5.6助攻，更帶領籃網闖到東區準決賽G7才告淘汰，他也帶領美國男籃在東奧完成奧運4連霸，堪稱NBA當前最火熱球星。

不僅蔡崇信很興奮看到杜蘭特回歸，籃網總管馬克斯也說，「杜蘭特是個卓越天才，他將繼續推動籃網與籃球運動往全世界發展，我們很高興能跟他繼續合作，他在場上與場外的影響力太大了，他的領導能力讓他保持卓越，也提升隊友表現。」

籃網當前除了提前跟杜蘭特續約，且把他至少留到2026年，也跟布雷克葛瑞芬續約1年，還從馬刺那邊挖來「澳洲王」米爾斯，看來杜蘭特下個球季可跟厄文、哈登兩大明星隊友好好努力爭搶NBA總冠軍，只是不僅衛冕軍公鹿持續擋路，重組爭冠陣容的湖人也不容小覷。