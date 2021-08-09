魏婦出示和對方對談訊息，男方直接稱她親愛的，要她匯款婦新房裝潢費。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市1名70歲的魏姓婦人透過網路交友軟體認識1名華裔的芬蘭籍男網友，2人聊天後陷入熱戀，對方答應和魏婦共度下半生，聲稱已在海外買下2房，要求匯款50萬共築愛的小屋，魏婦被甜言蜜語沖昏了頭，6日至銀行匯款50萬，警方勸阻：「你見過他的面了嗎？」一語驚醒魏婦，戳破假的黃昏戀曲。

三民一分局十全路派出所警方6日上午10時許，接獲轄區銀行通報，指年約70歲的魏姓婦人欲匯款50萬元至海外帳戶疑遭詐騙，警方到場了解，詢問魏婦匯款原因。

魏婦向警方表示，約半年前在網路交友軟體認識一名自稱為Jason的華裔芬蘭籍男網友，兩人藉由網路聊天相識，因對方時常噓寒問暖，讓她以為雖已年屆70歲，但仍可譜黃昏之戀。

魏婦說，Jason後來表示，要和她共度下半輩子，聲稱已在芬蘭購買2棟屬於2人愛的小窩，但需要她匯款50萬元當裝潢費，新屋才可交屋，於是急著到銀行匯款給對方；警方聽了魏婦說詞，研判魏婦遇到詐騙集團慣用的「愛情詐騙」伎倆，詢問魏婦「你見過他本人了嗎？」連面都沒見過，就匯50萬，匯出去對方就消失，錢就拿不回來了。

魏婦被警方的一席話驚醒，才知自己遇到愛情騙子，幸運地保住50萬積蓄，感謝行員及警方苦口婆心的勸誡和協助。