侯怡君與蕭大陸的婚姻，近期因蕭大陸的舊愛張金鳳上節目，爆料20年前與蕭大陸、侯怡君的感情糾葛，讓三人成為話題人物，而侯怡君（8日）開直播時，有人留言提到張金鳳，讓侯怡君直接點名該網友：「走錯地方了」，但仍有網友湧入侯怡君臉書質疑：「蕭先生再有小三，也只是妳的現世報而已」，對此，侯怡君也親上火線開嗆了。

侯怡君近期在臉書相當活躍，不時在網上分享生活，而她昨在車上開直播時，有網友留言問蕭大陸，讓侯怡君笑說，蕭不在車上：「他在忙他的事情，我在忙我的事情啦」，至於有人提到張金鳳，侯怡君則不動聲色點名該網友：「你走錯地方了喔」。

被打擾心情的侯怡君也有感而發：「我想，之後很多事情會非常清楚，沒什麼大不了的，忍一時風平浪靜，不說話不代表默認」，表示她目前就是靜待結果，侯怡君強調：「我不會讓你們失望的，我從以前到現在，我依然是我，沒變過。」

同時，仍有網友湧入侯怡君臉書質疑：「蕭先生再有小三，也只是妳的現世報而已」、「無智慧」、「真無聊」，對此，侯怡君今早也親上火線反問「何必看？」、「無聊人」，至於網有評論侯怡君與張金鳳的愛恨糾葛，侯怡君則說：「你是我們之中的當事人嗎？」不滿網友只聽片面之詞，就發表一連串的指控「不覺得自己很可笑愚蠢嗎？請用腦子想想，別讓虛假的人牽著鼻子走。對了，我家不歡迎不明究理的無聊人士。」侯怡君的回擊砲火相當猛烈。