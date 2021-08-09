經濟復甦，航運貨櫃短缺情形嚴重，不少急單轉向航空貨運，推升航空公司喊漲，長榮航、華航今(9日)跳空開高，開盤不久即聯袂亮燈漲停，長榮航站上20元整數大關，兩檔都有逾8萬張買單高掛。

航空旺季來臨，加上海轉空貨運增加，航空運貨業者陸續發出漲價通知，華航自11日起調漲台灣出口至大陸各航點運價，依現行運價每公斤調漲25%，長榮航則自12日起調漲台灣出口至大陸各航點運價，調幅約在20-30%。

運費調漲激勵，長榮航以19.05元開出後，向上攻高，開盤不久即亮燈漲停，來到20元，包括市價、漲停價的買單高掛合計有逾8萬張，華航則以18.1元開出，並直奔漲停18.8元，高掛的買單近10萬張。

貨櫃三雄同樣表現亮眼，長榮、陽明、萬海都漲逾3%，類股指數同樣有逾3%的漲幅，航運族群成交比重占大盤成交比重達3成以上，截至10點17分，長榮成交量達28萬張，居台股成交量第1名，第2名為華航，逾12萬張。