阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇今天（8／9）淩晨在阿里內網公布了「女員工被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定，指出旗幟鮮明地反對醜陋的陪酒文化，不分性別，阿里巴巴無條件支持員工拒絕陪酒。

爆發女員工被上司性侵疑雲的阿里巴巴因先前處置不當惹議，阿里港股9日股價開盤後一度重挫超過4％，截止上午10時15分，跌幅已收斂到2％以內。

據一財網報導，張勇在今日凌晨於阿里內網公布了「女員工被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定：同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，阿裡巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉嫌男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。

張勇在這封內部調查結果和處理決定聲明中還指出，阿里接下來將繼續在3個方面反思和行動：

第一，展開對於包括性騷擾在內的員工權益保護的培訓和調查，開通專門舉報通道。員工的舉報，將在確保隱私受到充分保護的前提下，由專人跟進。

第二，對性騷擾零容忍，由外部專家和員工代表共同制定《反性騷擾行動準則》。

第三，旗幟鮮明地反對醜陋的陪酒文化，不分性別，阿裡巴巴無條件支持員工拒絕陪酒。

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