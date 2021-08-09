上週受盧碧颱風影響，連日大雨滂沱，臺中市政府警察局第五分局警方於（7）日上午開車巡視轄區是否有因豪大雨造成災害時，一名婦人在崇德路二段與北平路口揮手示意警方需要協助，其表示凌晨和兒子一同從高雄搭車到臺中要參加考試，無奈路上計程車數量稀少且都有乘客，眼見離入場考試時間只剩下8分鐘，情急之下才會攔下警車，員警聽完緣由後積極協助，順利將該名考生送至考場應考，婦人一家對於警方積極協助由衷感激。

台中市第五警分局文昌所在7日巡邏時，遇到黃姓考生的母親攔路求助，警方協助載考生赴考場，未耽誤應考時間。（影／第五警分局提供）

根據警方指出，中市第五警分局文昌派出所警員姚憶陵、吳政恩於8月7日8時32分，開車經過崇德路二段與北平路口時，一名婦人慌慌張張地從路旁衝出來，拼命揮手向警方尋求協助，其表示當日凌晨5時與丈夫陪兒子黃姓少年搭乘高鐵轉捷運來臺中參加私立醫學校院聯合招生，8點40分要到新民高中的考場，無奈颱風天豪大雨持續不斷，路上計程車數量不多且都已經有乘客，對臺中又人生地不熟且使用電話叫計程車也已經來不及，眼見時間慢慢逼近大家都已經慌了，無計可施之下看見警車靠近只好上前攔車，拜託警方能否送黃姓考生去考場。員警聽完立即協助，將黃姓考生載至新民高中考場赴考，並於8時40分時順利抵達考場，黃男對警方協助非常感動。

台中市第五警分局文昌所在7日巡邏時，遇到黃姓考生的母親攔路求助，警方協助載考生赴考場，未耽誤應考時間。（影／第五警分局提供）

對此，分局長林沐弘對於姚、吳二員積極協助民眾求助案件大表讚許，並表示除了維護治安及交通外，為民服務亦是警察的職責，員警積適時為民伸出援手，能拉近警民之間的關係，建立警察親民愛民的良好形象。