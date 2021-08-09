1.中鋼(2002)：上半年EPS 1.6元創高，H2業績再拚新高，加上陸加徵鋼品出口稅可望受惠，早盤開高走高近3%。
2.威剛(3260)：Q2、H1獲利同寫同期新高，H2續看旺，盤初股價力守高檔，強硬抗空。
3.世界(5347)：上周五雖外資小幅調節，惟本土法人仍攜手買超相挺，盤初股價開平後震盪走高近1.5%，表現抗跌。
4.運錩(2069)：7月營收年增103.86%、外資連兩日買超，盤初挾量急漲逾8%，躍過5日線，挑戰重回40關、月線。
5.燁興(2007)：7月營收6.5億元、年增72.61%，盤初股價逆漲逾4.7%，收復5日線。
6.榮剛(5009)：基本面亮麗，上周五三大法人聯手逆勢買超2738張，今早帶量強漲逾5.5%，重返5日線上。
7.大國鋼(8415)：7月營收21.61億元、年增86.78%，上周五外資、自營商聯手大買1226張，今早股價漲約3.5%，收復5日線、挑戰月線。
8.大同(2371)：外資連5日買超，盤初挾量漲逾2%。
9.技嘉(2376)：無懼駭客攻擊，今起祭庫藏股，早盤漲逾2.5%，站回百元關。
10.麗臺(2465)：H1賺半個股本、三率三升，早盤勁揚逾8%。
11.巨大(9921)：Q2每股賺4.93元，為單季新高，盤初最高達349元。
12.金雨(4503)：多領域有成，今明年營運看俏，早盤攻漲停。
13.川湖(2059)：7月營收創高，H2會更好，早盤逆揚漲近3%。
14.長榮(2603)：長範輪首航台北港，將投入歐洲線，股價走揚逾3%。
15.華航(2610)：上半年ESP每股虧0.25元，運價蠢蠢欲動，開盤20分鐘爆10萬張量能，衝上18.8元漲停。
16.長榮航(2618)：Q2轉盈賺0.03元，傳調高航空貨運價格，營運可期，晨盤爆量飆上20元漲停大關。
17.鳳凰(5706)：帛琉旅遊泡泡最快14日重啟，晨盤上攻逾3.5%。
18.台驊投控(2636)：7月營收再創新高，前7月超越去年全年，盤初強漲逾6.5%。
19.文曄(3036)：Q2獲利創新高、Q3營收續拚強，晨盤上漲逾8%。
20.精技(2414)：法說利多擴散，早盤高漲逾7%，再創20年新高價。
21.建通(2460)：上月營收年增25.14%，股價一度飆上35.3元漲停價。
22.邑錡(7402)：高毛利產品撐腰，前7月營收迎春，獲利看俏，早盤直攻漲停，跳上月線。
23.益安(6499)：業外收益助攻，上半年每股賺35.73元，登生技獲利王寶座，連拉兩根漲停慶賀，站上1年高點。
24.和康生(1783)：7月營收為0.35億元，年增34.59%，盤初攀揚8%，續闖歷史高點。
25.巨路(6192)：上半年每股賺3.96元，盤初跳漲6%，守穩五日線。
26.亞光(3019)：H1每股盈餘2.44元，7月營收年增13.16%，早盤逆勢走揚3%，收復五日線及半年線。
(編輯整理：李慧蘭)
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