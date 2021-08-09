利機(3444)第二季每股賺1.42元、年減少6%，主要是業外投資收益挹注不如預期，展望下半年，由於轉投資公司於調整銷售策略後業績狀況已逐步恢復中，全年獲利仍有機會拚雙位數成長。

利機第二季單季稅後盈餘2872萬元、季增加7%，年增加2%，累計上半年稅後盈餘5546萬元，每股稅後盈餘1.42元、較去年同期衰退6%，但仍創下歷史次高。

利機表示，今年上半年本業營運表現不受疫情影響，營業毛利創歷史新高且連續七個半年度保持正成長，唯因轉投資事業利騰科技以及大陸載板廠(STNC)營運受中美貿易戰衝擊業績大幅滑落，利機的業外投資收益挹注不如預期，相較去年同期轉投資收益年減六成。

利機目前二家轉投資公司於調整銷售策略後業績狀況已逐步恢復中，法人預估，若轉投資效益回穩，利機全年獲利仍有雙位數成長。

利機今年以來，本業持續走強，三大主力產品營運表現皆優於市場預期，驅動IC仍然供不應求，訂單能見度已到明年第一季，封測相關受惠主力客戶需求上揚等利多因素，營收向上持續維持高點，記憶體及邏輯IC載板在手訂單也到明年第一季。

利機今年上半年各產品線價格皆有調漲，法人看好，下半年漲價效應逐季發酵，加上下半年傳統旺季到來，歷來下半年營收相較均較上半年成長一到二成，今年逐季成長態勢明確。

利機7月單月合併營收9528萬元，年增加25%、月減少16%。利機7月營收主要來至於封測相關及驅動IC各四成，分別較去年同期成長16%及56%。另一主力產品，記憶體及邏輯IC載板，本月出貨動能開始拉升，較上月成長15%。受客戶短期調節庫存影響，7月營收拉升力道暫時休息，利機下半年營運可望將優於上半年表現，單月平均可維持1億元以上，營收獲利雙雙有望超越去年水準。