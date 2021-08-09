港股9日早盤開低，隨後部分科技股上揚，帶動大盤轉升。

恒生指數9日低開210點，跌0.8％報25969點；截至10點17分，報26433.2點，上揚253.8點，漲幅0.97％。

國企指數開低110點報9162點；現報9346.58點，上漲73.03點，漲幅0.79％。

另，互聯網科技股中，包括快手漲超5％，美團漲4.8％，網易漲4.5％，騰訊控股漲1％等，帶動大盤上揚。

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航運、IC、面板拐點到了 買低不追高
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