恒指開低走高 早盤漲逾200點 10:412021/08/09 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股9日早盤開低，隨後部分科技股上揚，帶動大盤轉升。 恒生指數9日低開210點，跌0.8％報25969點；截至10點17分，報26433.2點，上揚253.8點，漲幅0.97％。 國企指數開低110點報9162點；現報9346.58點，上漲73.03點，漲幅0.79％。 另，互聯網科技股中，包括快手漲超5％，美團漲4.8％，網易漲4.5％，騰訊控股漲1％等，帶動大盤上揚。 通膨數據變化 成美股風向球 航運、IC、面板拐點到了 買低不追高 #上揚 #早盤 #大盤 #漲幅 #快手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮、陽明這周別追了 航運2大賺錢密碼第一手爆料 05:162021/08/09 財經 台南北門坐擁美景 卻留不住人 04:102021/08/09 地方新聞 桃園房價激揚 楊梅吐氣漲幅最高 04:102021/08/09 地方新聞 吸引買盤進駐 元大高息低波ETF (00713)淨值連2日領先大盤創新高 09:212021/08/09 財經 《電腦設備》庫藏股護體 技嘉逆流而上 09:452021/08/09 財經 勞保瀕臨破產！國人退休信心低 做到3件事苦退變樂退 05:432021/08/08 健康 資金快速輪動 台股短線留意2大動向 09:202021/08/09 財經 《晨間解盤》漲價成市場主攻(倫元投顧提供) 07:462021/08/09 財經 不斷更新》電子權值股倒地 台股早盤大跌逾170點 09:092021/08/09 財經 個股漲贏大盤比例僅3成 專家：用台股基金提高勝率 09:002021/08/09 財經 工商社論》面對疫後物價怪獸 央行雙率雙升壓力大 04:102021/08/09 財經要聞 財經熱門新聞 東南亞疫情狂燒 跨國大企業倒一片 惡劣慘況曝光 - 財經 疫情拖累 軍公教調薪機率低 - 財經要聞 - 工商時報 陸加徵鋼品出口稅 中鋼受惠 - 財經要聞 - 工商時報 大戶「隔日沖」震碎韭菜玻璃心 這券商被掃颱風尾超無辜 - 財經 長榮、陽明7月營收狂爆又怎樣 老手警告：別賭下周三 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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