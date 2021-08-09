巨大（9921）集團上半年大賺近一個股本，今日開盤呈現價量齊揚，盤中股價最高衝到349元的波段高點，漲幅逾6％；惟股價開高走低，目前僅小漲1％，成交量已破1600張。

巨大集團第二季合併營收213.7億元，創單季新高，年成長8.5％；稅後淨利年增21.5％、達18.5億元，EPS4.93元，締造單季獲利新高紀錄。

巨大集團今年上半年合併營收419.9億元，年成長27.1％；毛利率上升至25.2％；稅後淨利35.5億元，年成長65.1％，EPS高達9.47元，創下歷史同期新高。

巨大集團表示，自行車仍是炙手可熱的商品，歐美通路庫存不到1個月，但受限於自行車零件供應不足，組裝產能難以繼續向上提升，加上全球航運成本上漲且船期拉長，將影響下半年營收與獲利成長幅度。

但以中長期來看，在全球綠能及健康意識提升下，自行車及E-bike騎乘人口將持續增加，巨大看好全球自行車市場長期成長趨勢，預計持續擴張產能，啟動投資越南廠計畫。

巨大集團董事會已通過越南投資案，將斥資4800萬美元在平陽省設立自行車廠，預計2023年下半年投產，長期產能可達100萬輛，這也是巨大第一個東南亞設廠案。