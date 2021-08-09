本土疫情衝擊國內餐飲業，麥當勞逆向操作，今宣布即日起啟動徵才計劃，預計召募1500名員工，其中襄理級薪資達3萬6000元；也首度對外徵求「正職服務員」，薪水2萬7000元起跳。

根據行政院主計總處統計，國內今年5月份受雇員工比4月份少了5.2萬人，餐飲業在這波疫情中衝擊最大，許多餐廳撐不下去，不是裁員就是乾脆關門，連帶影響員工工作權。

台灣麥當勞員工約2.2萬人，絕大多數為計時人員，正式員工約2000人。這次除了管理職的襄理（職缺200名），最特別的是大規模招募「正職服務員」，月新2萬7000元。

為了打破「去麥當勞上班都是打工族」的刻板印象，麥當勞從去年開始，透過求職網站招募「正職服務員」，一年下來訓練出31人，佔員工比例不到百分之一，幾乎是麥當勞界的「稀有動物」。

這次一口氣開出1300個服務員職缺，麥當勞強調，希望透過正職員工的身分，滿足麥當勞在早、中、晚3個餐期尖峰時段的人力需求，提升服務品質，也希望正職人員有機會把麥當勞視為長期生涯規劃的一部分。