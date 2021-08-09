30歲曾姓男子疑因與程姓男子有10萬元的投資糾紛，前往高雄市將程男押走毆打。程男假裝要回台南市安平區住處拿手機聯絡還款事宜，趁機反鎖屋門，並打電話向警方求救。警方火速到場將在仍門外叫囂的曾男逮獲，並約談另2名共犯到案，全案依妨害自由罪嫌送辦。

據查，台南市警四分局7日晚間9點左右，突然接獲民眾報案，指稱被人強押上車限制行動，心生恐懼需要救助。員警據報後趕到安平區某大樓，當場逮獲曾姓嫌犯，並順利救出程姓被害人。

警方調查發現，曾男因與程男有投資糾紛，7日下午4點多夥同25歲劉姓男子駕車前往高雄市程男的親戚家，將被害人強押上車，還將對方打了一頓，導致程男身體多處受傷後，再載往台南市安南區談判。

由於雙方的債務糾紛一直無法解決，程男假裝要返回安平區的大樓住處，拿手機聯絡還債方式，並在曾男等人的控制下上樓，再趁入屋之際反鎖屋門，立即報警求救。

警方通報線上警力趕往現場處理，當場發現曾男仍持續在屋外叫囂，立即將他逮捕；程男則待在屋內得知警方抓到犯嫌後才敢開門。事後，警方還將涉嫌開車的劉男，以及另名共犯26歲陳姓男子一併約談到案。

據曾男表示，由於投資10萬元供程男經營釣蝦場，但卻遲遲沒有分到紅利才犯案，檢方訊後請回；陳男及劉男也說，係受曾男指使開車，警方約談後也都請回。