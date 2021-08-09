環團「森林城市協會」近日已發起連署「反對蓮池潭公有綠地變賣，蓋20層豪宅毀龍虎塔景觀」。（擷取「森林城市協會」臉書）

高雄市長陳其邁允諾，會朝維護景觀、都市發展、觀光、容積率低於300％等4方向檢討。（柯宗緯攝）

高雄蓮池潭附近5.99公頃的舊左營國中土地，高市府有意活化標售，地方團體憂心龍虎塔天際線恐被破壞，在網路發起連署。議員李雅慧今（9）日質詢時也憂心，一旦建商標到恐蓋超過16樓高樓，天際線被破壞就救不回來。對此，市長陳其邁允諾，會朝維護景觀、都市發展、觀光、容積率低於300％等4方向檢討。

李雅慧指出，左營國中舊校地將近6公傾腹地，已經荒廢蠻久時間，高市府招標5次也都沒招標出去，現在高市府想要活化這塊地，把方向轉為商業用地，若都市變更之後，商業用地容積率、建蔽率會變高，擔心未來標售出去，建商會蓋大樓。

「天際線到底能不能管？」李雅慧表示，由於該地鄰近蓮池潭，堪稱「搖滾區」，這是無敵湖景一塊寶地，建商一定會蓋愈高愈好，龍虎塔高度約31.6米、10樓高，如果未來蓋大樓可以蓋到16樓以上，未來不管是誰正面任何角度拍照，都會影響到龍虎塔原有風貌，她舉國內外例子，呼籲高市府慎重檢討該案。

陳其邁答詢時指出，蓮池潭是高雄重要觀光景點，尤其龍虎塔、春秋閣、周邊宗教景觀等，都是很多人來高雄的第一印象，整體案子會有優先順序，包括景觀維護第一優先考量、天際線與都市整體發展、觀光、開發強度容積300％以下等方向為原則，再請都發局與民間團體做溝通，推出較適合的方案，創造高市多贏。

針對該案，環團「森林城市協會」近日已發起連署「反對蓮池潭公有綠地變賣，蓋20層豪宅毀龍虎塔景觀」，羅列出嚴重破壞蓮池潭風景區的景觀和天際線、20-28棵老樹面臨迫遷等9大缺點。

「森林城市協會」提出5大訴求，包括1.終止舊左營國中都市計畫變更轉作商業第三種用地。2.反對舊左營國中公辦都更轉售私人蓋豪宅。3.要求舊左營國中維持公有低密度使用，綠地或文教區皆可。4.蓮池潭水岸樓高應明訂在6層樓以下。5.要求老樹、百年水圳、50年南區兒童之家（它遷之後建築保留活化）原地保存。