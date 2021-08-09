大陸監管消息不斷，A股9日漲跌互見，滬指開低走高，創業板跌幅持續擴大逾2％。

上證指數開盤報3441點，跌16點，跌幅0.48％；截至10點28分，報3470.66點，由跌轉升12.43點，升幅0.36％。

深成指開盤報14738點，跌89點，跌幅0.6％；現報14783.29點，跌44.12點，跌幅0.3％。

創業板指數開盤報3455點，跌35點，跌幅1.01％；現報341.248點，跌77.66點，跌幅2.08％。

各類股普遍受壓，有色金屬股跌逾1％；化工、石油、房地產、水泥、金融、電力、鋼鐵股偏弱；煤炭股升逾1％。

大陸監管持續升溫繼續影響市場氣氛。大陸三部委早前要求，各平台經濟企業牢固樹立安全「紅線」意識和底線思維，加強安全生產警示教育和配送運輸工具合規性檢查。另外，大陸大舉向涉及壟斷的互聯網平台企業施加重罰，市場監管總局傳向美團處以約10億美元的罰款，並要求整改營運模式，結束「二選一」行為。