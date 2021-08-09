對於麟洋配的代言困難，財政部上午首度提出解方，首先對於台酒的代言，財政部會以土銀和台酒「B2B」策略聯盟的方式來進行，至於其他非公營事業的代言，財政部已經指示土銀再進行相關研究來放行 但同樣必須採取類似於台酒與土銀合作的這種B2B合作，同時麟洋同意之外，也必須再取得銓敘部同意，才能進行。

關於東京奧運羽球男子雙打金牌球員王齊麟、李洋兩人因屬國營銀行正式職員身分，可否從事品牌代言議題，財政部表示，行政院請該部以合乎規定並尊重球員個人意願為前提，盡力協助促成。

財政部經初步研議，將協調所屬事業單位，以透過企業對企業策略聯盟之方式，建構一套商業合作模式，使球員得以從事相關代言或宣傳活動，發揮加乘的商業效果，而相關收益可由各該企業訂定球員分潤或經費運用辦法。

財政部表示，王、李兩人均為土地銀行透過公開甄試進用的羽球隊球員，身分屬具公務員兼具勞工身分的正式職員，而該類人員因屬公務員服務法適用對象，所以相關經商及兼職須符合該法規範。該部已責成王、李兩員任職之土地銀行評估規劃可行的商業合作模式及作法，俟與當事人討論細節並向銓敘部函釋確認後，即可執行。

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