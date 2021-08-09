張姓男子把銀行帳戶借給在大陸工作的胞弟，未料被詐騙集團利用，向1名被害人詐騙61萬餘元得逞。儘管張男喊冤，仍被依洗錢罪嫌起訴，偵審期間共被羈押禁見109日，張男後來獲判無罪確定，聲請刑事補償，台北地院准予補償32萬7000元。

檢方起訴指出，張男2019年2、3月間透過胞弟認識自稱「陳志明」的人，進而加入陳男所屬的詐團，並提供銀行帳戶。陳男同年3月間向徐姓女被害人以「包裹被扣海關」的話術，要求支付規費才能通關，向徐女詐得61萬5740元得逞。

張男否認犯行，辯稱他曾借款給胞弟，催討時胞弟要他提供帳戶作為還款用途，後來胞弟又說臨時有急用要借錢，他還匯了90幾萬元過去，不知帳戶會被詐團利用。不過，檢察官調閱張男的財稅資料，認為他並無資力借這麼多錢，不採信其辯詞，聲請羈押獲准，並將他起訴。

全案移審北院時，法官也一度裁定羈押，但後續審理認為，張男主觀上以為陳男要協助胞弟還款，才會配合陳男指示，應也是本案受害者，因此判他無罪。案經上訴，二審高等法院維持無罪判決確定。

張男在偵審期間共被羈押109日，無罪後聲請刑事補償，請求以5000元折算1日，北院認為羈押雖然合法，但對張男心理造成嚴重打擊，考量案發時他63歲，離婚，從事土地買賣仲介，月收人約10萬元，因羈押而工作中斷，以每日3000元計算，准予賠償32萬7000元。