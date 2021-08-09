司旅防疫旅館攜手鈞媽御食堂，為媽媽們提供免費的寶寶餐點。（鈞媽御食堂提供）

在新冠肺炎肆虐的今天，許多海外歸國的媽媽旅客無法選擇居家檢疫，只能入住防疫旅館，然而選擇防疫旅館的過程當中，也會面對到各種不同的問題，鈞媽御食堂執行長陳禹辰發現，其中帶著小寶貝的媽媽，於防疫旅館內更是有寶寶飲食問題的困擾，為了解決這個問題，「鈞媽御食堂」特別與位於大安區的「司旅」攜手共同對抗疫情，為媽媽們提供免費的寶寶餐點。

新手爸媽在照顧寶寶的過程免不了手足無措，白天忙工作，晚上還不能好好休息，難免身心俱疲。十年前身為親子部落客的鈞媽陳禹辰，從孩子六個月大，就開始在部落格分享育兒心得，發現愈來愈多媽媽被寶寶飲食問題困擾，便致力於副食品的研發與經營；迄今轉眼十多年過去，由一位媽媽部落客創立的鈞媽御食堂已經是台灣嬰幼兒副食品的領導品牌，目前累計已銷售千萬包副食品。

Chez nous司旅為了與台灣共同努力抗疫，轉型為防疫旅館，現在更成為台灣第一家提供最全面寶寶餐點的旅館。陳禹辰表示，司旅是一間最棒的四星級友善親子旅館，為了提供回台媽媽一個安心舒適的檢疫環境，現在也可以嘗到安心實在的鈞媽寶寶粥，讓媽媽在旅館疫檢期間也可以像在家一樣安心。