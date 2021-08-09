二極體廠朋程(8255)及德微(3675)公布上半年財報，其中德微第2季稅後盈餘為8457萬元，季增87.06%，單季每股盈餘達1.9元，累計上半年每股盈餘為2.92元；朋程第2季稅後盈餘為1.11億元，季減27.92%，單季每股盈餘為1.22元，累計上半年每股盈餘為2.92元，兩家積極搶進車用市場有成，不僅下半年業績均可望優於上半年，明年亦會比今年好。

終端客戶需求強勁，且工廠自動化效益顯現，德微今年上半年業績表現亮眼，第2季合併營收5.18億元，年成長25%，創下單季歷史新高，營業毛利為1.68億元，年成長42%，營業淨利為8373萬元，年成長78%，稅後盈餘為8457萬元，季增87.06%，年成長136%，單季每股盈餘為1.9元；累計上半年合併營收9.67億元，較去年同期成長21%，營業毛利為3.04億元，年成長 47%，合併毛利率從攀升至31.51%，年增5.46個百分點，營業淨利為1.43億元，年成長89%，稅後盈餘為1.29億元，年成長1.21倍，每股盈餘為2.92元。

朋程第2季合併營收為9.84億元，年成長73.54%，營業毛利為3.07億元，年成長1.52倍，單季合併毛利率為31.25%，年增9.72個百分點，營業淨利為1.35億元，稅後盈餘為1.11億元，季減27.92%，單季每股盈餘為1.22元；累計上半年合併營收為19.78億元，年成長38.9%，營業毛利為6.18億元，年成長65.68%，合併毛利率為31.26%，年增5.02個百分點，營業淨利為2.76億元，稅後盈餘為2.66億元，年成長4.8倍，每股盈餘為2.92元。

車用、工控及消費電子產品出貨暢旺，德微7月合併營收為1.78億元，年成長33%，累計前7月合併營收為11.46億元，較去年同期成長23%，為歷年同期新高。

德微日前正式通過美商國際半導體大廠達爾科技VDA 6.3稽核認證，最快今年第4季起出貨全球各大車用Tier 1廠，隨著車用產品布局發酵，德微預估，明年車用產品可望較今年倍增、大幅成長；德微表示，今年業績有機會拚月月成長、獲利部份則可望呈較大幅度上升趨勢，全年業績將再創新高，明年也會比今年好。

朋程7月合併營收為3.46億元，微幅低於6月，但年成長84.26%，累計前7月合併營收為23.24億元，年成長44.19%。

朋程積極開發新產品，成果逐漸顯現，應用於48V動力系統發電機的MOSFET於第3季開始出貨，採用日廠晶片的SiC模組亦於第3季開始OEM代工，隨著新產品出貨放量，為下半年及明年業績增添動能。

朋程董事長盧明光預估，第3季和第4季業績可望不低於第2季，第3季業績年增約15%至18%，第4季業績年增約10%，全年業績可望成長25%至30%，明年業績亦將持續成長。