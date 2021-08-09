受美元升值影響，以及投資人擔心亞洲、尤其是中國新祭出的防疫限制可能阻礙全球燃油需求復甦，周一原油價格大跌2%，延續上周的疲弱走勢。

目前布蘭特期油跌1.41美元或2%，為每桶69.29美元，上周累計下跌6%，創下4個月來最大單周跌幅。

美國期油目前跌1.32美元或1.9%，報每桶66.96美元，上周跌近7%，創下9個月來最大單周跌幅。

亞洲的疫情持續延燒，馬來西亞和泰國單日新增確診持續超過兩萬例。

加拿大皇家銀行分析師Gordon Ramsay出具報告指出，隨著Delta變種病毒加速擴散，對全球石油需求恐將遭到侵蝕的擔憂也重新浮現。

澳新銀行分析師指出，全球第二大石油消費國中國實施新的防疫限制，是導致需求增長前景蒙上陰影的主要因素。

中國新實施的限制措施包括取消航班、46個城市發出旅行警示，以及144個疫情最嚴重的地區限制公共運輸和計程車服務。

周一中國公布新增125個新冠肺炎病例，較前一日的96例增加。

澳新銀行大宗商品分析師出具報告指出，雖然中國的病例數不多，但現在正逢夏季旅遊旺季，這已經蓋過其他地方需求強勁的跡象。

美國上周五公布的7月非農就業報告意外強勁，使聯準會可能更快收緊貨幣政策的預期升高，美元兌歐元升至4個月新高，亦為油價帶來下跌壓力。

周一日本和新加坡休市，國際原油市場交投淡靜。