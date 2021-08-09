《國際油價》倫敦油亞洲電子盤 失守70美元大關 10:532021/08/09 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到美元升勢的打壓，加上全球第2大石油消費國，中國的新冠疫情復燃，引發市場對需求面恐遭侵蝕的擔憂，盤中油價延續上周五收盤跌勢；周一(8/9)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌1.26美元，報每桶67.02美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌1.43美元，報每桶69.27美元。(商品行情網) 《國際金融》新冠病毒猛攻 東南亞金融商品腹背受敵 《商情》黃金亞洲電子盤續挫 #倫敦 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》長榮長範輪首航台北港 將投入歐洲線 08:202021/08/09 財經 《國際金融》壓寶聯準會提前退場 美元兌歐元站上4個月新高 11:102021/08/09 財經 工商社論》面對疫後物價怪獸 央行雙率雙升壓力大 04:102021/08/09 財經要聞 巨大早盤價量齊揚 10:402021/08/09 財經 疫情襲亞洲＋市場憂升息 黃金、原油價格周一重挫 10:402021/08/09 財經 帶路投資增 推動疫後經濟復甦 04:102021/08/09 產業財經 《鋼鐵股》世豐7月營收同期高 Q3審慎樂觀 11:442021/08/09 財經 電子軟腳 航運、鋼鐵逆勢突圍 09:492021/08/09 財經 《國際產業》雷諾結盟吉利 開發中韓油電混合車市場 09:452021/08/09 財經 不斷更新》電子權值股倒地 台股早盤大跌逾170點 09:092021/08/09 財經 《其他電子》尖點H1亮眼 外資喊高 11:102021/08/09 財經 財經熱門新聞 東南亞疫情狂燒 跨國大企業倒一片 惡劣慘況曝光 - 財經 美股利多出盡玩完了？專家驚曝指數下殺引爆點 - 財經 陸加徵鋼品出口稅 中鋼受惠 - 財經要聞 - 工商時報 揚州疫情大爆發 8官員遭問責 - 產業財經 - 旺報 大戶「隔日沖」震碎韭菜玻璃心 這券商被掃颱風尾超無辜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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