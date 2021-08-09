受到美元升勢的打壓，加上全球第2大石油消費國，中國的新冠疫情復燃，引發市場對需求面恐遭侵蝕的擔憂，盤中油價延續上周五收盤跌勢；周一(8/9)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌1.26美元，報每桶67.02美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌1.43美元，報每桶69.27美元。(商品行情網)