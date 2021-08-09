日常生活中，許多人會發現自己的手指突然出現了黑點，不知是否為痣又或者是其他毛病，有些人緊張，有些人不在意。新光吳火獅紀念醫院皮膚科唐豪悅醫師表示，大多數手指出現的黑點並不用過度緊張，但若出現特殊情況，就建議盡早檢查，特別小心高度危險的黑色素皮膚癌。

●手指出現黑點，常見４種可能

唐豪悅醫師表示，出現在手指的黑點，同樣在腳趾也可能出現，最常見的就是斑和痣，隨年齡增長、太陽曝曬、個人保養方式不同，斑和痣會在身體上陸續出現。

(圖/今健康提供)

痣多數人會誤以為痣是天生的，但其實也會有出生後到某個年齡才長出來的痣，雖然這樣的痣總是會讓人有點擔心，但其實也並不罕見。

另外也包括了外力使皮膚受傷形成的黑點，這類型雖然相較少見，但其實很多人小時候甚至長大後都經歷過，例如遭到筆芯刺傷斷在皮膚內也就會形成黑點。

而最讓人緊張，也最需要注意的就是不斷變化或外觀特異的黑點，因為很有可能是皮膚癌。

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●皮膚癌３大種類，特別小心黑色素細胞癌！

唐豪悅醫師表示，皮膚癌主要包括鱗狀細胞癌、基底細胞癌、黑色素細胞癌三種。

．基底細胞癌：

常見出現於年長者身上，不易遠端轉移，但可能轉移進骨骼，不過惡性程度、轉移機率都不高，且進展較慢，早期治療是可以恢復到原本正常的狀態，較為安全。

．鱗狀細胞癌：

則有惡性的可能，相較容易轉移，不過復發率不高，早期發現並治療，一樣有機會恢復正常的機會。

．黑色素細胞癌：

則是當中最令人擔憂的，黑色素細胞癌是當中惡性度最高的，容易轉移、預後不佳、致死率高，以民眾平常關心的五年存活率來看，在0~2期約有98%，但進入第3期僅有63％，進入第4期僅剩約22%左右。且亞洲人因先天基因的關係，會比歐美還要來得常見。由此可見，隨皮膚癌的種類不同，嚴重程度也會有所不同。

(圖/今健康提供)

●皮膚黑點是皮膚癌？５大徵兆盡早檢查！

唐豪悅醫師指出，一般的痣若沒問題，多是形狀規則、成對稱的圓形狀，並好好的長在現有的位置。而如前述所提，隨年紀增長也可能從無到有慢慢浮現，但不會有特殊的特徵。

但若是痣出現了不斷破皮甚至出血、大小增加等情況，就建議最好盡早檢查，這些情況是常見的皮膚癌特徵，特別是黑色素細胞癌更有檢查的５項指標。

包括了對稱（Asymmetry）、邊緣（Border）、顏色（Color）、直徑（Diameter）、改變（Evolving）。

(圖/今健康提供)

當痣的形狀上下左右不對稱，或者邊緣不規則呈現鋸齒狀、缺角、凸起、沒有邊界，又或者顏色不均勻、深淺不一，或直徑超過6mm以上、甚至持續變大，以及包括了上述情況快速的改變、甚至出現了出血、發癢的情況等都需特別小心。

另外，許多人認為「長毛的痣」是個沒問題的痣，對此唐豪悅醫師則表示，這點並不會做為臨床診斷的依據，長毛的痣也可能為皮膚癌，不可因為長毛而忽略，應以上述的特徵做觀察，特別是毛出現了變化更要注意，包括了掉毛、變白、破皮等。

而本來在身上就有的痣，若出現這些變化也需注意。唐豪悅醫師呼籲，若有發現不明異樣的痣出現，應多加觀察為佳，以利盡早治療。