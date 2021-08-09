食藥署日前遭國民黨立委林奕華踢爆署內編列僅600多人，造冊人數竟高達1356人；對此藥師林士峰狠酸，這群「專家」說得一嘴好疫苗，每個都說高端有多好，但是真的要打的時候，還不是國外疫苗搶破頭？他們怎麼都不等高端呢？不是對其效用很有信心嗎？

食藥署日前遭國民黨立委林奕華踢爆署內編列僅600多人，造冊人數竟高達1356人，是編制的1倍以上，當時食藥署解釋，這是因為將外包人員也納入所致。

林士峰今日在臉書發文表室，疾管署的專家把高端疫苗吹得飛天，甚至預防接種諮詢小組召集人李秉穎醫師還說「高端疫苗效果直逼Novavax」；但是當他們真的有疫苗可以選時，卻紛紛跑去打國外進口的疫苗，這讓他忍不住狂酸，表示這些人每個都對高端很有信心，但是卻沒多少人肯把手臂留給高端。

林士峰的說法引發網友討論，紛紛在底下留言表示「挺高端是口號、打進口是生活」、「約聘都可以準時打到莫德納喔，格差真大」、「民進黨的有種就自己打高端」、「敢推不敢打」、「直逼Novavax甚麼的，聽起來就是唬爛」。