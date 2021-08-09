國內自5月爆發疫情以來，百工百業皆受到影響。民眾黨立委邱臣遠今日召開記者會表示，政府推出紓困4.0要幫民間度過難關，但截至8月6日，還有近4千件補習班、兒童課後照顧中心的紓困案卡在審定核定，超過4成業者等了2個月還等不到紓困。

今日記者會除邱臣遠外，包括中華民國補習教育協會理事長謝智芳、台北市短期補習班履保協會理事長林欽雄、基隆市補習教育暨品保協會理事長黃忠賢、中華民國課後教育協會理事長陳伯宇、教育部終身教育司科長陳慶德等人出席。

邱臣遠指出，教育部在審核幼兒園紓困，早在7月30日就已核撥98％，但審查補教業紓困申請時，卻設下重重關卡，超過40％業者，已經2個月還等不到紓困救命金。

邱臣遠說，經濟部、交通部、勞動部、文化部皆將「紓困4.0辦理進度」放在網站上供民眾查詢，讓資訊公開透明。但教育部除了撥款慢，進度還查不到。業者反映，負責辦理教育部紓困的台評會專線老是打不通，或是服務員一問三不知，甚至還有烏龍資料、系統問題等等。

根據謝智芳對近萬位補教人員所做「補習班疫情紓困滿意度」問卷調查結果顯示，83.8％補教業者對於紓困申請及撥款給出50分以下的低分，疫苗施打規劃不滿意度83.9％。謝智芳認為，紓困系統過於複雜，導致處理效率大減。

林欽雄建議，教育部振興能發放「教育紓困金」，一致性給予全國高中以下每位學童1萬元，教育部都有學生資料及人數，請直接撥款到家長銀行戶頭裡，弱勢家庭兒童的教育補助應再增加5千元。黃忠賢則希望，教育部能研議「12歲以上至18歲」的青少年教育補助。

陳伯宇表示，補教從業人員現在施打疫苗有以下情形，一是部分補習班沒有完成造冊，導致合乎規定的老師沒接種疫苗；二是當初疫苗施打名單造冊時，允許補習班老師勾選在非造冊縣市施打疫苗，但造冊資料沒有整合成功，導致選擇在非造設縣市的老師們還沒施打；三是有些老師因施打當日身體不適或是因個人因素而沒施打疫苗，對此呼籲教育部開放第3梯次疫苗造冊，以提高疫苗覆蓋率。

陳慶德回應，目前總申請件數為1.1萬件，複審約占申請案件95％，核定數共8千件，已撥款約6千多件，過去教育部已曾要求全國性及地方性的協會，舉辦說明會，目前也已針對補件率做改善。