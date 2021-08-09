雲林當地聞人「黑松」蔡永常，2016年擔任口湖鄉長期間收了請託人的烏魚胗20斤，錄用林姓人士成為該鄉正式清潔隊員，台南高分院斥責蔡男因貪念收受烏魚胗，而簽核同意任用林男，依不違背職務收賄罪將蔡男判刑7年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

本案因口湖鄉公所徵選清潔隊員，僅有林姓男子1人報名，並即將於2016年1月14日面試，為了要有十足的把握，林男的父親得知鄉長蔡永常喜好食用珍貴的烏魚胗，於是買了烏魚胗20斤（市值約1萬元）後， 再由友人陪同前往蔡永常住處。

林父將該批烏魚胗贈送給蔡永常，希望蔡永常裁示錄用兒子成為鄉公所的清潔隊員，而蔡永常明知對方的想法，也知道自己有權決定是否錄用林男，仍予以收受該烏魚胗，並在清潔隊員之錄用簽呈上批示錄用林男，口湖鄉公所因而發函通知林男報到。

蔡永常在法院審理期間，均否認犯行，一審雲林地方法院只認定蔡永常收受烏魚胗，判刑5年，二審台南高分院另認定他還收了林父40萬元，改判刑7年6月，褫奪公權4年，上訴後，最高法院駁回確定。