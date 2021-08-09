前美國駐阿富汗大使克勞可（Ryan Crocker）今天說，隨著美國即將完全自阿富汗撤軍，比起塔利班速戰速決奪權，阿富汗更有可能陷入長期內戰。

蓋達組織2001年在美國發動911恐怖攻擊事件，美國以捕捉主嫌賓拉登（Osama bin Laden）為由，揮兵入侵阿富汗。在911事件即將滿20週年之際，叛亂組織塔利班（Taliban）自6日起已在閃電戰中陸續奪下阿富汗5座省會。

克勞可在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）上表示：「比起塔利班迅速奪下整個國家，長期的內戰是比較有可能的結果。他們在這點上非常精明，他們不會直接對喀布爾發動大襲擊。」

國會議員、安全消息人士和當地城市居民證實，北部昆都茲市（Kunduz）、沙利普市（Sar-e-Pul）和塔洛干市（Taloqan）8日在數小時內相繼淪陷。

隨著國際駐軍展開最後階段的撤離行動，昆都茲是塔利班5月間發動攻勢以來最重大的收穫。

昆都茲長久以來都是塔利班的目標，塔利班曾在2015年和2016年短暫取得昆都茲，卻未曾長期占領過這座城市。

克勞可補充說道：「他們（塔利班）之所以這麼做，部分原因是為了要製造一種害怕與恐慌的氛圍。他們取得了驚人的成功。」

國際駐軍撤離行動預計將於本月底完成，克勞可表示，美國不管怎樣都不會派兵回來。

克勞可指出：「總統拜登已經清楚表明，我們會退出，不插手。他將為此負責，這已經是他總統任期無法抹滅的汙點。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思(示其)）1100809