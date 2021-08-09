台中市市旗更換計畫延宕至今，市議員黃守達指出，台中市旗曾在網上被評為全台最醜市旗。2016年台中市政府為後續世界花博與東亞青運，曾經舉辦「台中好新旗」市旗設計徵選比賽，最後經由i-Voting選出結果，當時引起了許多市民的討論，可見市民對於市旗的期待與重視。但市旗更換從此之後也未再有下文。

新聞局長黃國瑋說，市府曾於105年針對市旗設計進行徵選活動，但是當時並沒有納入通用設計原則，未來針對市旗優化更新，原則上將先召開專家學者會議，訂出市旗通用設計原則(設計規範)，預計今年底前開會決議，確認相關細節，有利後續市旗的優化作業，另外，預訂規劃舉辦市民投票或創作方式，再重新針對市旗設計辦理徵選。

黃守達現場詢問在座官員，是否覺得目前的市旗好看？在場除了運動局長外無一人舉手，而運動局長的理由僅是因為台中市旗在公開場合的旗海裡很顯眼。黃守達說，是「醜得很顯眼」，很顯眼並不能拿來做為一個市旗不具美感的理由。

黃守達批評說，盧市長上任後，市旗的變更就再無消息，市民對於此市旗的美感與精神更是難有認同。盧市府光是批評前朝在決策上有疏失，執政手握權力卻什麼也不做。直到現在對於市旗的重新再設計毫無作為，對於城市的意象革新，美感的提升也絲毫未見重視。

黃守達指出，台北市有《臺北市市徽市旗設置自治條例》，台南也有《台南市政府市徽市旗制式及使用要點》，皆明確規範市旗的旗式與市徽的樣式。而台中市僅有一面黃底紅字的市旗，沒有任何相關規範。事實上，許多市民完全不知道市旗的模樣；市徽亦只有日治時期延續下來的設計，簡約好看，市府卻未能善加運用。

黃守達認為，台中已經是國際級的城市，不該到現在市旗與市徽仍是一團渾沌，缺乏官方的統一規定。市旗象徵了台中這座城市的精神。從此次東京奧運也可看出，代表性的旗幟對於代表隊選手與團體精神的重要性，2019年全運會就曾由副市長代表盧秀燕市長授旗為選手加油。台中市應該要有屬於自己的、兼具美感與象徵意義的市徽與市旗。

黃守達要求，市府應儘速重啟市旗與市徽的討論與再設計，並且應將其法制化，制定自治條例。讓台中的精神透過市旗得以飛揚，凝聚市民的認同感與光榮感。