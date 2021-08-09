西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局發布台南豪雨特報，有局部大雨或豪雨，以及雲林、嘉義縣市、高屏、澎湖6縣市大雨特報，有局部大雨發生機率，同時午後北部及其他山區也有局部大雨或豪雨發生機率，雨勢有機會延續到晚上。

氣象局發布雲林以南及澎湖7縣市豪、大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天西南氣流持續減弱，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，清晨在雲林以南更有明顯降雨，白天以後短延時強降雨及局部大雨或豪雨的範圍會再縮小，但南臺灣天氣依舊不穩定，至於苗栗及臺東也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上半天雖然為多雲到晴，不過午後雷陣雨會比昨天更為明顯，部分地區對流發展較早，而發展較晚或旺盛的地區，降雨有機會延續到晚上，北部地區及其他山區午後有局部大雨或豪雨發生的機率，請留意短延時強降雨的現象；溫度方面，各地高溫約30到33度。

目前有一大坨對流胞移入中南部。(翻攝自氣象局)

氣象局提醒，南部地區連日降雨，低窪地區應慎防淹水，天雨路滑，視線不良，行車應注意安全；近日東部地震頻繁，提醒大家提高警覺，及早做好防範，嚴防落石、坍方及及土石流，加強水土保持措施。