桃園市長鄭文燦9日指出，桃園第5輪疫苗接種預約率達87％，36個接種站將在8月12日開打，醫院診所將自12日到16日施打，他提到第五輪施打民眾的年紀會稍微長一點點，請團隊要做好服務。

鄭文燦表示，中央第5輪疫苗接種，開放第1至3類、孕婦施打第二劑、65歲以上登記莫德納尚未施打者、以及53歲以上第9類重大傷病者，桃園第5輪疫苗接種，服務能量達4萬8460人，至今預約4萬2468人，其中2萬1949人到36個社區接種站接種、2萬多人到醫院診所、衛生所施打。

鄭文燦提到各接種站運作成熟、友善、打得又快又好，因第5輪民眾年紀稍大一點，希望團隊同仁保持最好的服務精神，積極幫接種民眾解決各種問題，第4輪接種完畢，桃園劑次人口比將近40％，第5輪接種完就會超過。

鄭文燦表示，有些國家一劑疫苗覆蓋率已經達7成，但第二劑也在努力推廣中，因應第二劑施打，中央流行疫情指揮中心每種疫苗都要留一半，不管是外購的贈送的，加總起來就只能接種到將近一半，另外一半必須保留給第二劑使用，相信中央對疫苗數量、到貨的時間都有清楚的規畫，一方面減少疫苗的空窗期，二方面可以讓達到10周的第二劑民眾可以放心預約準時接種。