記憶體製造廠華邦電(2344)7月合併營收達90.9億元，連2個月營收創歷史新高。較6月再增加4.21%，並較去年同期增加120.41%。公司續看好第三季記憶體市況，預計漲價效益將持續。

華邦電受惠記憶體產品價量齊揚，加上旗下轉投資的新唐併購日本Panasonic Corporation半導體相關事業的效應，華邦電累計今年前7月合併營收556.49億元，較去年同期大幅成長95.77%。

華邦電上周舉行法說會，第二季獲利大幅成長，並持續看好記憶體下半年市況，預計利基型DRAM、NOR Flash及SLC NAND Flash等短缺情況料將可望延續至明年。

華邦電第二季稅後純益33.36億元，年增3.7倍，累計上半年稅後純益49.23億元，年成長高達6.9倍。華邦電表示，今年上半年業績大幅成長，主要受惠下游需求強勁，包含網通產品、車用、穿載裝置、PC相關均為主要動能，今年以來公司產能續維持滿載，加上產品價格漲價，推升獲利成長。

展望第三季，華邦電目前產能持續滿載，加上漲價效益逐漸反映，第三季毛利率預料再成長，目前正洽談第四季訂單，甚至已經有客戶想談明(2022年)年的長約；公司看好記憶體需求將越來越大，景氣上升循環還會持續一段時間；利基型DRAM、NOR及SLC NAND Flash等短缺情況預料將延續至明年。