交易員押注美國聯準會將提前縮減激勵措施，周一美元兌主要貨幣走高，兌歐元刷新4個月高點。

周一美元兌歐元升至1.1742美元，延續上周五跳漲0.6%的升勢。

美國勞工部上周五公布，7月非農就業人口經季調後增加94.3萬人，遠超出市場預估的84.5萬人，並創下去年8月以來的新高記錄。此外，6月非農就業人口亦上修至增加93.8萬人。7月失業率大跌0.5個百分點，至5.4%，亦優於市場預估的5.7%。

強勁的美國就業報告進一步推升聯準會今年可能開始縮表，接著最快在2022年就會升息的押注。

追蹤美元兌6種貨幣的美元指數在周一亞洲早盤升至92.915，創下兩周新高。

美元兌日圓亦觸及近兩周新高，報110.37日圓。

美元兌澳元和紐西蘭元亦同步上揚，兌澳元最高升值0.3%，報0.7330美元；兌紐元上漲0.4%，報0.6980美元。

墨爾本券商Pepperstone研究部門主管Chris Weston出具報告指出，美國的就業報告改變了遊戲規則，美元指數可望收於93以上，美元兌歐元可能升至1.1704美元。他並表示，如果美國公債殖利率繼續走高，美元兌日圓也可能進一步攀升。

上周五美國10年期指標公債殖利率上漲8個基點，報1.3053%，創下兩周新高。

因逢國定假日，周一日本和新加坡股匯休市。

聯準會此前一再重申，只有在達成就業和通膨目標上「進一步取得實質進展」，央行才會開始收緊貨幣政策。

大多數美國央行官員支持通膨急升只是暫時現象，但他們對於通膨急升持續的時間則意見分歧。上周聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，美國經濟最快可能在2022年底達到升息條件。

後續交易員將密切關注本周三公布的美國消費者物價指數。