尖點(8021)上半年每股盈餘為1.49元，且7月合併營收3.38億元，創下單月歷史新高，尖點預估，第3季預期將維持這樣的營運熱度，有望比第2季好；尖點上半年財報優於預期，歐系外資調高尖點2021年及2022年每股盈餘預估，目標價也上調至54元。

尖點因收購及客戶訂單強勁，第2季合併營業收入為9.34億元，季增19.8%，較去年同期增加27%，營業毛利為3.15億元，季增25%，單季合併毛利率為33.8%，季增1.4個百分點，年增3.4個百分點，營業淨利為1.63億元，季增15.2%，年成長62.9%，稅後盈餘為1.19億元，季增28.3%，年成長90.5%，單季每股盈餘為0.84元；累計上半年合併營收為17.13億元，年成長28.6%，營業毛利為5.67億元，年成長52.42%，合併毛利率為33.15%，年增5.17個百分點，營業淨利為3.04億元，年增1.17倍，稅後盈餘為2.11億元，年成長1.52倍，每股盈餘為1.49元。

由於進入傳統旺季，且新產能提前到位，尖點7月合併營收為3.38億元，較6月增加1.8%，較去年同月增加29.8%，創下單月歷史新高；累計1到7月合併營收20.51億元，年成長28.75%。

林若萍表示，第3季鑽針可望維持滿載，鑽孔因10%新產能已提前到位，且傳統旺季來臨，預估產能利用率可望從第2季的70%拉升到80%；目前終端應用5G通訊可能有政治因素存在緩一點，手機須視各大手機品牌新機上市時間，NB、PCB看起來都不錯，汽車要看晶片緩解情況，以目前訂單需求狀況看起來，第3季預期將維持營運熱度，有機會比第2季好一點。

在產能規畫部份，尖點鑽針年初產能2300萬支，第2季透過併購增加200萬支銑刀產能，目前合併產能來到2500萬支，但仍不足以應對市場需求，尖點計畫於2022年上半年預計陸續再增加300萬支產能，屆時將達月產能2800萬支。

歐系外資最新報告指出，尖點是PCB升級趨勢潛在受惠者，考慮強勁的毛利率，我們將尖點2021年及2022年的每股盈餘上調0.5%到3.1%，維持「優於大盤表現」評等，目標價亦有52元上調至54元。

尖點今天除息，每股配息1.58元，盤中股價逆勢大漲，順利完成填息。