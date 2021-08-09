原定828舉行的「反萊豬」、「重啟核四」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等4項公投案，因疫情而延至12月18日舉辦。內政部今日發布新聞稿表示，民眾可憑身分證字號及生日，在8月10日至12日期間，上網查詢自己有無投票權，或至戶籍所在地的鄉鎮區公所查詢。

內政部指出，依照相關規定，年滿18歲、未受監護宣告，並在各直轄市、縣市繼續居住6個月以上，才符合公民投票投票權人的資格。雖本次公投延後，但依中選會規定，仍得在原訂828投票日前，即已具投票權資格，才能參加1218公投。

內政部表示，有關1218公投，相關的投票權人名冊編造，已在8月8日完成，並在8月10日至12日，於投票權人的戶籍所在地的鄉鎮區公所公告閱覽3日。

內政部說明，民眾也可在這3天至內政部戶政司網站「110年全國性公民投票投票權人資格查詢服務」，登入身分證字號及生日，查詢有無投票權，若查詢結果有疑義，請在閱覽期間內，向戶籍地鄉鎮區公所申請更正。