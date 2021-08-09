台灣旅美好手林家正前一天才剛越級升上2A，台灣時間9日在2A首戰就開轟，且是旅美生涯首轟，不過響尾蛇2A最終以7比8不敵遊騎兵2A。

現年24歲的林家正過去3度參加美職選秀，最終在2019年選擇與響尾蛇簽約，展開旅美生涯，但受到疫情影響，生涯第一個完整球季直到今年才開始。

開季林家正與陳聖平被分發在低階1A，而在昨天最新聯盟官網異動中顯示，林家正在美國時間7日被升上2A，跳過高階1A直接來到2A。

來到2A後的第1戰，林家正就被排進先發打線，他擔任指定打擊、打第9棒，首打席他敲出游擊滾地球出局，4局上再度站上打擊區，他敲出左外野2分炮，旅美生涯首轟出爐。

總計林家正4打數1安打，唯一的安打就是支全壘打，貢獻2分打點，打擊率2成50。

另一名在印地安人3A打拚的台灣好手張育成，擔任先發三壘手、打第3棒，並在比賽後段移防游擊，最終繳出4打數1安打，其中吞下2次三振，打擊率3成14。