高雄連日豪雨成災，尤以山區路斷、農損為重。高雄市議會國民黨黨團、高雄市議會無黨團結聯盟、國民黨高雄市黨部今（9）日攜手籌備物資，將送至那瑪夏、桃源、茂林、六龜4區，力助山區民眾共度難關。

高雄山區多處聯外道路中斷、許多房屋受水患所苦，家具及多項財物都被損壞，交通不便更導致物資運輸困難，國民黨高雄市黨部及議會黨團也盡速募集物資。

高雄市議會國民黨團總召童燕珍今表示，第一時間看到新聞就與原住民議員了解山區需求，並連絡黨團幹部及議員，希望可以盡快募集物資送至災情嚴重地區，幫助市民朋友共度難關。

市議會國民黨團議員共同採購與募集物資後，交由山地原住民議員陳幸富統一送至那瑪夏，賴文德議員送至桃源區，並協助物資的分送與家屬的慰問，未來也會視災情變化來準備募款工作。

「救災並不分黨派！」高雄市無黨團結聯盟總召朱信強表示，只要是高雄人都會願意為同胞們盡一份心力，無黨團結聯盟不會缺席愛心物資捐贈，高雄人更要團結一致，攜手面對難關。

國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮、高雄青工總會長方相茗親送物資到茂林、六龜等地區並向市民朋友慰問關懷。曹桓榮表示，高市黨部也長期針對偏鄉地區致送物資及全市愛心待用餐的服務。方相茗直說，國民黨在關懷弱勢從未停歇，今日因受劇烈天氣影響，山區的市民朋友需要協助，國民黨和青年朋友更是義不容辭。