想要入手旗艦手機，體驗暢快感受，但在疫情緊張的情況下，又期待能省則省？北台灣通訊連鎖直營門市傑昇通信，統計彙整2021年1/1-6/30門市手機銷售價格，公佈上半年手機降價TOP 10，或許是很值得參考的選購資料。

2021傑昇通信門市上半年手機降價榜。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信統計2021年上半年十大降價手機最新排名出爐，上半年降價榜包含新機及舊機，因基地台轉換、疫情干擾及上市時間越久，價格越低等等固定因素造成手機降價，而且市場競爭、電信業者洗機及新機上市舊機讓路的變動因素，也使部分手機出現大幅度的價格波動；難得進降價榜蘋果，上半年也占了4席，三星旗艦機降幅則高達40%，以及剛上新機的OPPO，Reno系列首支5G手機的降幅直接腰斬，相當於消費者買一送一，提供想趁勢換機的消費者參考。

北台灣通信連鎖門市─傑昇通信觀察上半年的降價榜單，以進榜最多的Apple來看，即便即將迎來新機iPhone 13，上半年降幅也不過12%~18%，價差不超過5千，顯見品牌市占仍維持一定的影響力，降價原因多是通路業者節慶促銷，預期要等到iPhone 13正式登台亮相後，新舊機交替時，上一代的價格才有可能下降至可入手的甜蜜點。

而包辦上半年手機降價榜上第三、四名的三星，Galaxy Note20 Ultra（12G+256GB）及S20 FE，皆因上市時間較長，進入正常手機跌價的生命週期，不過這兩款機型也因下周即將發表的三星新機，再度重啟話題。像是傳言即將上市的S21 FE，由於元件短缺而延後到Q3才會推出；而三星日前表示，今年取消Note系列還是與晶片短缺有關，取而代之的是即將推出摺疊新機反而未見青睞，遭星粉連署盼Note系列回歸。傑昇通信建議慣性使用Note的消費者，可先考慮Note20 Ultra，整體機型規格表現仍舊亮眼，目前累積總降價金額超過1萬7千元，可趁勢撿便宜。

今年因晶片短缺未有新Note系列出現，傑昇通信建議可先考慮Note20 Ultra，機型耐用保值，降價金額親民。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

面對手機廠商不斷提升手機規格，推陳出新的速度也令人咋舌，然而新機上市、舊機讓路最明顯的，莫過於上半年手機降價榜上的冠軍華碩Zenfone 7，若說Zenfone 8系列上市開賣後捷報頻傳，那麼肯定要歸功於去年相機功能經全球網友票選認證第一名的Zenfone 7，且翻轉鏡頭更是受到消費者喜愛，傑昇通信指出，華碩歷經品牌重新定位、定價重新調整，即便降價幅度40%，上半年降價金額近5千，仍將新機推上最高點，加上敏銳的市場策略，台灣之光當之無愧。

位居上半年手機降價榜第六名的OPPO Reno 4，是隨著台灣5G開台一路走來的大功臣，上半年降幅50%是降價榜中最高，幾乎是買一送一的降，面對今年年初才上市的Reno 5，半年內下降26%，降價幅度不算高，消費者仍可選擇購買折扣多的Reno 5，或挑選硬體規格、手機效能及相機模組更上一層的Reno 6。同樣是5G市場開國元老的realme，身為定價萬元左右的中階手機，上半年降幅48%直逼一半，免六千的價格可入手以全速電競模式打造的realme X50，消費者可得好好把握。