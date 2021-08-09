國民黨文傳會副主委黃子哲日前質疑疾管署將國產疫苗生產、倉儲和物流人員納入第二類優先施打對象，是否是指高端、聯亞員工？衛福部長陳時中日前說，萬一他們染疫，「我們大概都睡不著覺」。國民黨立委林奕華續追實際施打情況，竟發現已經施打超過2千劑，比食藥署編制內外加起來都還多。

林奕華指出，食藥署第二類施打名單，預算員額是1794人，造冊名額1356人，而實際施打人數為1089人；截至7月27日為止，被列入第二類優先施打名單中，疫苗生產人員已經接種873人，疫苗倉儲和物流人員已接種1462人。

林奕華質疑，如果是國際疫苗，主要接觸者應是衛福部相關人員，應都已經優先施打完畢，因此疫苗生產相關應是國產疫苗人員。外界有疑慮是否高端大量員工已經施打完國際疫苗，林奕華指出，衛福部的說法是包含各家疫苗相關藥廠人員，但當她進一步要求提供個別藥廠、單位各自施打量時，衛福部卻不願提供。

林奕華也質疑衛福部這樣的說法，要排進前面優先順位的，尤其是第二順位的，應是與COVID-19密切相關的藥廠，衛福部這樣說不等於把次相關或不相關的藥廠都牽扯進來，反而凸顯這樣排序有問題。