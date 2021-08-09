ISAIAH THOMAS DROPPED 81 POINTS IN A PRO-AM GAME 😱



(via @ballislife @thecrawsover)pic.twitter.com/nrDqgeJIEU — Bleacher Report (@BleacherReport) August 8 2021

到現在仍在NBA乏人問津的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，9日被《看台報告》放上一段他打半職業比賽的影片，更寫著，「艾塞亞湯瑪斯在一場半職業比賽狂轟81分！」可惜就算他在這種比賽表現再怎麼出色，還是很難進入NBA球隊的「視野」。

從這段影片當中可以看到，艾塞亞湯瑪斯輕鬆利用胯下運球，迷惑對手不禁整個人滑倒，然後他在三分線外出手空心命中，他還沒忘記高舉雙手比出慶祝手勢，卻因他慢慢走回後場，差一點來不及回防，完全把他的囂張個性表現了出來。

2011年第60順位，也就是NBA選秀最後1個順位被國王選上的艾塞亞湯瑪斯，生涯待過國王、太陽、塞爾提克、騎士、湖人、金塊、巫師、鵜鶘等隊，但從2017年遭逢嚴重臀傷後，他就不受各隊重用，上季更在鵜鶘只打3場就被釋出。

儘管這名兩度入選全明星賽的後衛，不斷利用社群媒體放話想要重返NBA打球，如今更在半職業比賽狂轟81分示威，可惜艾塞亞湯瑪斯在自由市場上面的行情仍然很差，除了他的身材與防守劣勢，或許也因他的打球態度讓各隊興趣缺缺。