24歲女歌手竇靖童是天后王菲與竇唯之女，打扮中性、前衛，作風特立獨行，但她近日罕曬出長髮、穿裙子的照片，被網友大讚：「WOW寶貝好美！」

竇靖童6日在微博分享自己的最新照片，畫面中，她一改過去的極短髮，以黑色長髮亮相，前面還有可愛的短瀏海，平衡掉以前酷酷的形象，其中一張照片，竇靖童更突破自我，穿著飄逸的花裙，戴上彩紅般的小帽及橢圓墨鏡，新Look讓網友眼睛一亮，留言笑說：「像假髮哈哈」、「乖乖你好美」、「老公你突然變老婆了」、「童童長頭髮太好看了」、「好有女人味」。

竇靖童女人味的打扮備受好評。（圖／微博@ Leah童Dou）

不僅如此，竇靖童也為時尚品牌拍攝宣傳片時留長髮、穿大深V背心，展現以往幾乎不曾流露的性感，讓網友跌破眼鏡，激動地直呼：「寶貝辣起來了」、「好美好冷艷」、「居然有一點點性感」。

竇靖童難得穿深V背心。（圖／微博@SAINTLAURENT）

事實上，竇靖童的前衛打扮一直都被外界拿放大鏡審視，有次她拍攝一支知名巧克力廣告，髮型極度不對稱，極短的瀏海參差不齊，頭髮被大量打薄，卻又有幾撮長度及肩，許多網友看了超傻眼，忍不住吐槽根本是「死亡瀏海」，造型設定年齡也不符合，「太醜了我的天」、「真的不好看」，甚至有人端出媽媽牌：「王菲看了想打人」。不過，王菲給女兒很大的自由空間，僅對竇靖童說：「你可以不乖，但不能學壞。」