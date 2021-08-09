由財團法人勵馨社會福利事業基金會花蓮分事務所舉辦的「一千兩百度浴火重生－愛的琉璃精品展」8月8日於吉安鄉好客藝術村舉辦開幕儀式，縣長徐榛蔚親自到場祝賀，行政院東部服務中心副執行長郭應義及縣議員張美慧亦到場關心，琉璃珠精品展在熱鬧歡愉的氣氛中正式揭開序幕，一千兩百度的淬煉得到一千兩百度的幸福，看見生命淬煉的美好。

花蓮縣長徐榛蔚親自到場參觀「一千兩百度浴火重生－愛的琉璃精品展」/圖:花蓮縣政府提供

縣長徐榛蔚致詞提到，感謝勵馨社會福利事業基金會在花蓮深耕將近14年的時間，陪伴弱勢婦女走過她們的傷痛，並建立重新踏入社會的自信心，給予重返職場就業的機會及力量，更感謝藝術家盧俊翰為花蓮奉獻，與公益勵馨社會福利事業基金會做結合，一千兩百度的淬煉得到一千兩百度的幸福，衍生出具有深度的工藝美學琉璃作品，誠摯邀請鄉親走進「一千兩百度浴火重生－愛的琉璃精品展」，讓我們一同牽起她們的雙手，感受生命淬煉後的美好，陪伴她們走過生命的幽谷。

「一千兩百度浴火重生－愛的琉璃精品展」/圖:花蓮縣政府提供

勵馨社會福利事業基金會花蓮分事務所主任朱慶萍提到，非常開心今日藉由開幕儀式讓姐妹們和大家齊聚一堂，也藉此機會讓大家更認識「馨工房」；勵馨社會福利事業基金會從民國96年就深耕花蓮至今，將近14個年頭，在一開始我們察覺到花蓮婦女就業、重返職場的機會相當有限，也發現較早進入家庭婚姻生活的婦女缺乏自信心，甚至沒有工作經驗，因此「馨工房」設立準備性職場，運用「琉璃珠」協助婦女就業、重返職場，而琉璃珠飾品販售金額其實並不高，要能夠舉辦一個展相當不容易，所以我們非常感謝策展人梁國榮理事長的協助與鼓勵，並媒合藝術家盧俊翰，提供線條方向給予姐妹們創作靈感，也感謝姊妹們堅持創作，儘管馨工房受疫情衝擊而減少收入，能讓這一件件美麗的琉璃砂作品呈現在大家面前。

吉安鄉長游淑貞提到，感謝勵馨社會福利事業基金會協助弱勢婦女走出陰霾，一件件美麗幸福的作品，訴說著姐妹們背後的生命淬煉故事，吉安鄉好客藝術村是屬於大家的，歡迎大家來到好客藝術村，走進「一千兩百度浴火重生－愛的琉璃精品展」，一同感受她們的生命故事，用行動支持並陪伴她們創造人生新篇章。

「一千兩百度浴火重生－愛的琉璃精品展」/圖:花蓮縣政府提供

開幕儀式後，徐縣長與游鄉長在勵馨基金會朱主任的陪同下欣賞琉璃砂作品，一件件精緻的琉璃砂作品吸引現場貴賓的目光；值得一提的是，「一千兩百度浴火重生－愛的琉璃精品展」有徐榛蔚縣長、游淑貞鄉長及王玫瑰鄉長的典藏，展期只到八月三十日，歡迎大家一同來欣賞。